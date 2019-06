The Bard's Tale 4: Barrows Deep: Ausblick auf den Director's Cut für PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

inXile Entertainment gibt im folgenden Status-Update erste Einblicke in den "Director's Cut" (ehemals Update 2.0) von The Bard's Tale 4: Barrows Deep Versprochen werden ein Engine-Upgrade (bessere Performance und Stabilität), ein weiteres Dungeon mit neuer Story und neuen Gegnern (The Royal Necropolis of Haernhold), weitere Gegenstände (meisterhaft gefertigte Ausrüstung und epische Zwergenwaffen), umfassende Balance-Verbesserungen und der "Song of Exploration", mit dem man die Rätsel umgehen kann. Auch die Übersetzungen, die Benutzeroberfläche (Inventar-Filter) und die Controller-Unterstützung wollen die Entwickler optimieren.Der "Director's Cut" wird im Spätsommer 2019 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Besitzer von The Bard's Tale 4: Barrows Deep (auf PC) erhalten das Update kostenlos.Letztes aktuelles Video: Directors Cut First Look