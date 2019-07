The Bard's Tale 4: Barrows Deep: Director's Cut wird Ende August für PC und Konsolen erscheinen - 4Players.de

Ein neues Kapitel für das Endgame fügt dem Spiel mehrere Stunden Inhalt hinzu

Neue Gegner, Gegenstände und Waffen inklusive Meisterwerke aus den Schmieden der Zwerge

Unzählige Korrekturen und Verbesserungen

Verbesserte und erweiterte Benutzeroberfläche

Neue Optionen für den Charaktereditor

Optimierte Kämpfe

Zusätzliche Einstellungen für den Schwierigkeitsgrad

Gamepad-Support für alle Plattformen

The Bard's Tale 4: Director's Cut

In-game Bonusgegenstände: Fire Horn

Weltkarte als Poster

In-game Bonusgegenstände: Fire Horn, Kael's Axe, Red Boots und Bardic Brian Skin & Booty

The Bard's Tale 4: Director's Cut wird am 27. August für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One (inkl. Xbox Game Pass PC und Konsole) erscheinen . Im Einzelhandel erscheint das Rollenspiel für beide Konsolen am 6. September. Besitzer der PC-Version erhalten am 27. August ein kostenloses Update auf den Director's Cut. Danach wird das Spiel als neues Produkt (The Bard's Tale 4: Director's Cut) in der jeweiligen Spiele-Bibliothek auftauchen.Neue Features im Director's Cut:Inhalt der digitalen Version für Konsolen:Inhalt der limitierten Retail-Day-One-Edition für Konsolen :Weitere Angaben zu den Versionen und Editionen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Directors Cut - Console Trailer