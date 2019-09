The Bard's Tale 4: Barrows Deep: Direcor's Cut: Als Boxversion für PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Ein neues Kapitel für das Endgame fügt dem Spiel mehrere Stunden Inhalt hinzu

Neue Gegner, Gegenstände und Waffen inklusive Meisterwerke aus den Schmieden der Zwerge

Unzählige Korrekturen und Verbesserungen

Verbesserte und erweiterte Benutzeroberfläche

Neue Optionen für den Charaktereditor

Optimierte Kämpfe

Zusätzliche Einstellungen für den Schwierigkeitsgrad

Gamepad-support für alle Plattformen

The Bard's Tale IV: Director's Cut

In-game Bonusgegenstände:

Fire Horn

The Bard's Tale IV: Director's Cut

Weltkarte als Poster

In-game Bonusgegenstände:

Fire Horn

Kael's Axe

Red Boots

Bardic Brian Skin & Booty

Screenshot - The Bard's Tale 4: Barrows Deep (PC) Screenshot - The Bard's Tale 4: Barrows Deep (PC) Screenshot - The Bard's Tale 4: Barrows Deep (PC) Screenshot - The Bard's Tale 4: Barrows Deep (PC) Screenshot - The Bard's Tale 4: Barrows Deep (PC)

Deep Silver und inXile Entertainment haben den Direcotr's Cut von The Bard's Tale 4: Barrows Deep (zum Test ) am 6. September 2019 auch als Boxversion für PlayStation 4 und Xbox One im Einzelhandel veröffentlicht. Digital erfolgte die Veröffentlichung bereits am 27. August (wir berichteten ).Zum Inhalt heißt es vom Hersteller: "The Bard's Tale IV: Director's Cut ist vollgepackt mit neuen Funktionen, Verbesserungen und Inhalten für das Originalspiel. Dazu gehört auch ein Update der verwendeten Unreal Engine, welches nicht nur den Sound und die Grafik, sondern auch das Handling verbessert. The Bard's Tale IV: Director's Cut basiert auf dem Feedback, das inXile nach der Veröffentlichung des Originalspiels erhalten hat. Besitzer der PC-Version erhalten das Update auf den Director's Cut als kostenlosen Download.Neue Features in The Bard's Tale IV: Director's Cut:Inhalt der digitalen Version für KonsolenInhalt der limitierten Retail-Day-One-Edition für KonsolenJede Version von The Bard’s Tale IV: Director's Cut beinhaltet zusätzliche ingame-Gegenstände. Die Deluxe Edition für PC bietet darüber hinaus eine Vielzahl Artworks, Musik und die originale (und remastered) The Bard's Tale-Trilogie."Letztes aktuelles Video: Directors Cut Launch Trailer - Retail PS4 Xbox One