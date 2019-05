Monster Boy und das Verfluchte Königreich: Kostenlose Demo auf Steam erhältlich - 4Players.de

Wer sich nach der mehrfachen Termin-Verschiebung auf dem PC unsicher ist, ob das Action-Adventure Monster Boy und das Verfluchte Königreich etwas für ihn ist, kann ab sofort per Steam Probe spielen (siehe Download-Button am rechten Seitenrand). Als Jin bestreitet man den Einstiegs-Level des Spiels und lernt seinen ersten Zauberspruch. Der Fortschritt wird bei einem Kauf in die Vollversion übernommen, die laut einem Post der Entwickler beinahe fertiggestellt ist.