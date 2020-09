Monster Boy und das Verfluchte Königreich: Upgrade für PS5 und Xbox Series X angekündigt

We’re happy to confirm that MONSTER BOY gets an update for next gen consoles to support native 4K/120fps signal via HDMI 2.1 Please stay tuned! #MonsterBoyGame #XboxSeriesS #XboxSeriesX #PlayStation5 pic.twitter.com/FfaaIuQGR9



— FDG Entertainment (@FDG_Games) September 8, 2020





That's right we plan to update the game for free!



— FDG Entertainment (@FDG_Games) September 8, 2020

Das Action-Adventure Monster Boy und das Verfluchte Königreich wird für PlayStation 5 und Xbox Series X umgesetzt. Das hat FDG Entertainment via Twitter angekündigt. Auf den neuen Konsolen von Sony und Microsoft soll eine Darstellung von 4K in Kombination mit einer Bildrate von bis zu 120fps für den geistigen Nachfolger der Wonder-Boy-Saga realisiert werden. In den Kommentaren stellt man dies auch für die Stadia-Version in Aussicht, sieht hier aber zunächst Google in der Pflicht, diese Videoausgabe zu gestatten.Auf Nachfrage von Gematsu bestätigt man außerdem, dass das Upgrade auf die Next-Gen-Version für alle Nutzer kostenlos sein wird, die das Spiel bereits besitzen.In unserem Test konnte Monster Boy und das Verfluchte Königreich überzeugen und den Gold-Award abstauben.Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten Switch