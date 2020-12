Goetia: Gespenstisches Point'n'Click-Adventure für Xbox One erschienen

Screenshot - Goetia (PC, One) Screenshot - Goetia (PC, One) Screenshot - Goetia (PC, One) Screenshot - Goetia (PC, One) Screenshot - Goetia (PC, One) Screenshot - Goetia (PC, One) Screenshot - Goetia (PC, One) Screenshot - Goetia (PC, One)

Am 18. Dezember 2020 haben Forever Entertainment, Moeity und Sushee das einst per Kickstarter finanzierte und bereits für PC sowie Nintendo Switch erschienene 2D-Adventure Goetia ab 14,99€ bei kaufen ) auch für Xbox One veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store kostet 9,99 Euro und unterstützt Xbox Play Anywhere. Eine Veröffentlichung auf PlayStation 4 ist ebenfalls geplant. In der Spielbeschreibung heißt es: "Die Ruinen jedes Dorfes legen stumm Zeugnis über seine letzten Augenblicke ab. Die Ruinen von Oakmarsh bilden da keine Ausnahme. Ihr beredtes Schweigen, der Staub, der sich auf das gelegt hat, was einst ein beschauliches Dorf nahe Coventry war.Der Name des Herrenhauses und die Familie, die dort lebte. Ein von Degeneration und Wahnsinn verkrüppelter Stammbaum, ein Klan, dessen letzte Angehörige ihr Leben dem Mystizismus und Experimenten voller Fanatismus widmeten. Ich bin Abigail. Abigail Blackwood. Erst kürzlich dem Grabe entstiegen weiß ich nichts über die letzten 40 Jahre in der Geschichte meiner Familie ... Doch offenbar will irgendjemand unbedingt, dass ich enthülle, was sich in Oakmarsh zugetragen hat - warum Blackwood Manor so einen Niedergang erleben musste. Und mir scheint keine Wahl zu bleiben ..."Letztes aktuelles Video: Xbox One Trailer