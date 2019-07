Edge of Eternity: Drittes Kapitel "The Reunion" steht bereit - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Edge of Eternity ist das dritte große Update "The Reunion" via Steam erschienen. Es bringt drei bis vier Stunden an neuen Inhalten, Arealen, Aufgaben, Gegenständen, Feinden sowie Story-Wendungen - inkl. Spezialattacken für Selene. Das Change-Log findet ihr hier Das JRPG (Rollenspiel japanischer Bauart) aus Frankreich ist derzeit im Early Access auf Steam (19,99 Euro) und wird nächstes Jahr für PC und Konsole erscheinen. Musikalisch wird der Titel von einigen Stücken von Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Xenoblade Chronicles) untermalt. Die Nutzerreviews (n=671) sind "sehr positiv" (82 Prozent der Nutzerreviews sind "positiv").Letztes aktuelles Video: Chapter 3 The Reunion