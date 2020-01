Edge of Eternity: Neues Kapitel The Seeds of Destruction veröffentlicht

Midgar Studio und Dear Villagers haben ihrem JRPG Edge of Eternity ein weiteres Kapitel hinzugefügt: Ab sofort ist The Seeds of Destruction verfügbar. Es soll nach Angaben in der Pressemitteilung zwei weitere Stunden Inhalt bieten, darunter neue Zwischensequenzen, neue Musik und ein überarbeitetes Tutorial. Erstmals wird man außerdem die Wahl zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden bekommen.Inhaltlich dreht sich das Kapitel um die Vergangenheit des Protagonisten Daryon. Darüber hinaus soll man auch mehr über die bedrohliche Corrision und andere Bedrohungen der Welt von Heryon herausfinden. Für neue Spieler soll das kostenlose Prolog-Kapitel eine ideale Einführung darstellen, während Veteranen weitere Einblicke geboten werden sollen.Edge of Eternity befindet sich nach der erfolgreichen Kickstarter-Kampagne weiterhin im Early Access, bietet dort aber schon eine Spielzeit von mehr als 25 Stunden. Die Vollversion, für die es immer noch keinen konkreten Termin gibt, soll neben dem PC auch für PS4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Chapter 3 The Reunion