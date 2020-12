Edge of Eternity: Fantasy-Rollenspiel erhält letztes Early-Access-Update vor der Veröffentlichung

3 neue Areale: The Scorched Halcyon, Refugee Camp und Varlorian Pass

Ein neuer spielbarer Charakter

Neue Zwischensequenzen für vorherige Kapitel

Neue Spezialattacken für die Charaktere Daryon und Ysoris

Screenshot - Edge of Eternity (PC) Screenshot - Edge of Eternity (PC) Screenshot - Edge of Eternity (PC) Screenshot - Edge of Eternity (PC) Screenshot - Edge of Eternity (PC) Screenshot - Edge of Eternity (PC) Screenshot - Edge of Eternity (PC) Screenshot - Edge of Eternity (PC) Screenshot - Edge of Eternity (PC) Screenshot - Edge of Eternity (PC) Screenshot - Edge of Eternity (PC)

Mit "The God's Herald" erhält das fernöstliche Fantasy-Rollenspiel Edge of Eternity von Entwickler Midgard Studio und Publisher Dear Villagers am heutigen 16. Dezember 2020 das sechste und letzte Update ( Details ), bevor es im Frühjahr 2021 den Early Access nach mehr als zwei Jahren beenden und offiziell für PC, PlayStation 4 und Xbox One vom Stapel laufen wird. Die Nutzerreviews auf Steam sind bis dato "sehr positiv" (aktuell sind 81 Prozent von 1.468 Reviews positiv).Das Update erweitert das 2015 erfolgreich über Kickstarter finanzierte Spiel mit neuen Story-Inhalten, die insgesamt für über 45 Stunden Spielzeit sorgen sollen. Zu den Highlights von Kapitel 6: The God's Herald zählen laut Hersteller:Letztes aktuelles Video: Chapter 6 Teaser Trailer