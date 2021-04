Edge of Eternity: Termin und Next-Gen-Umsetzungen des Fantasy-Rollenspiels angekündigt

Ein fesselndes JRPG-Abenteuer, in dem es auf deine Entscheidungen ankommt: Entdecke eine monumentale Erzählung voller Hoffnung und Opfer, die mit unerwarteten Wendungen und herzzerreißenden Momenten überrascht. Löse Aufträge auf verschiedene Weisen, triff deine eigenen Entscheidungen und lebe mit den Konsequenzen.

Eine atemberaubende Welt steht dir zur Entdeckung offen: Reise durch die einzigartigen, ätherischen Landschaften der Welt von Heryon und bringe ihre ältesten Geheimnisse ans Licht.

Ein fantastischer Soundtrack des Komponisten von Chrono Trigger & Xenoblade Chronicles: Heryon wird durch den grandiosen Soundtrack einer Branchenlegende zum Leben erweckt: dem Komponisten von Chrono Trigger & Xenoblade Chronicles - Yasunori Mitsuda.

Ein tiefgehendes und strategisches Kampfsystem: Überliste deine Feinde in epischen, rundenbasierten Taktikkämpfen: Setze deine Umgebung ein, um sie in teuflische Fallen zu locken, trickse sie aus und füge ihnen mit Flankenangriffen enormen Schaden zu! Stelle deine eigene Ausrüstung her und statte sie mit mächtigen Kristallen aus, um einzigartige Kombinationen aus Fähigkeiten und Power-ups freizuschalten.

Charismatische Charaktere: Lerne eine Reihe legendärer Mitstreiter kennen, die alle über eigene einzigartige Persönlichkeiten und individuelle Eigenschaften verfügen. Erlebe, wie sie wachsen und sich im Lauf der Geschichte weiterentwickeln. Entdecke ihre Träume, Schwächen, Hoffnungen und Qualen, während ihr gemeinsam zahlreiche besondere Momente durchlebt und miteinander teilt.

Am 8. Juni 2021 werden Midgar Studio, Dear Villagers und Maple Whispering das vor sechs Jahren erfolgreich via Kickstarter finanzierte und mit einem Soundtrack von Yasunori Mitsuda ( Chrono Trigger Xenoblade Chronicles ) aufwartende Fantasy-Rollenspiel Edge of Eternity für PC veröffentlichen und den Early Access nach knapp zweieinhalb Jahren mit einem großen Launch-Update, das über 20 Stunden neue Inhalte bieten soll, offiziell beenden. Außerdem sollen Ende des Jahres nicht nur Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One, sondern auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Auf Steam gibt es aktuell eine letzte Rabattaktion, bevor der Preis erhöht wird (16,74 Euro statt 24,99 Euro). Die Nutzerreviews sind bis dato "sehr positiv" (aktuell sind 81 Prozent von über 1.600 Reviews positiv)."Wir haben jede Menge Herzblut in die Entwicklung von Edge Of Eternity gesteckt", so Jeremy Zeller, Gründer von Midgar Studio. "Es ist eine Geschichte über epische Kämpfe und intimen, persönlichen Erzählungen. Ich kann es nicht erwarten, bis Spieler die volle Saga erleben können.""Edge Of Eternity ist ein perfektes Beispiel von dem, was wir mit Dear Villagers erreichen wollen: ambitionierte Spiele von talentierten Studios entdecken und sie mit ihnen zusammen zum Leben erwecken", so Guillaume Jame Head of Publishing von Dear Villagers. "Was Midgar mit einem kleinen Team erreicht hat, ist wirklich kaum zu glauben. Wir sind extrem stolz darauf sie beim Launch begleiten zu können."Spielbeschreibung des Herstellers: "In einer zerrissenen Welt führen die Bewohner von Heryon einen verzweifelten Krieg gegen mysteriöse Invasoren, die Archeliten. Der Konflikt zwischen Magie auf der einen und Technologie auf der anderen Seite beginnt katastrophale Ausmaße anzunehmen, als eine neue Bedrohung auf dem Schlachtfeld Einzug hält. Stelle dich epischen rundenbasierten Kämpfen und folge Daryons und Selenes Geschichte, als sie versuchen eine Heilung für die schreckliche Krankheit namens 'Die Zersetzung' zu finden und die Welt von Heryon zu retten."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer