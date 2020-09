Adventures of Pip: Entwicklungsfreudiger Pixelkrieger jetzt auch für Switch erhältlich

Im Jahr 2015 veröffentlichte Tic Toc Games ein Spiel mit einem ungewöhnlichen Helden: Der tapfere Pixel "Pip" saugte im Kampf gegen die Skelettkönigin die Bildpunkte besiegter Gegner auf und entwickelte sich so zu einem detailreichen Krieger.Nach einer Kickstarter-Kampagne und Veröffentlichungen für zahlreiche Plattformen wie PC, Mac, Wii U, PS4 oder Xbox One bekam das Spiel gestern auch noch einen späten Auftritt auf der Switch. Neu dabei sind u.a. das automatische Sammeln von Edelsteinen, schnellerer Zugang zur Stadt per Karten-Shortcut, ein "Ingame-Achievement-Menü" sowie eine schnellere Laufgeschwindigkeit für 16-Bit-Pip.Vor dem Action-Plattformer arbeiteten Mitglieder des Teams unter anderem an Contra 4, BloodRayne: Betrayal, Ratchet & Clank: Going Mobile und DuckTales Remastered.