Titanfall 2: Von Fans entwickelte Server-Mod "Northstar" könnte den Shooter vor Hackern schützen

I've seen a few people asking if this "gets rid of attacks", and the short answer is yes. If an attacker wants to crash your server, they will have to track down the server's IP address. Private games not on the master server will be impossible to track down & crash.



Nachdem Titanfall von Entwickler Respawn Entertainment aus allen digitalen Stores entfernt wurde (wir berichteten ), mutmaßten Fans, dass die Entscheidung des Studios mit den zahlreichen DDoS-Angriffen auf die Spielserver verbunden war. Auch der Nachfolger des Shooters, Titanfall 2 ( ab 6,73€ bei kaufen ) , hat mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Dieser wurde aber vom Entwicklerstudio noch nicht auf Eis gelegt.Und vielleicht wird das für Titanfall 2 auch nicht eintreffen, denn Fans haben eine Mod entwickelt, die die Lösung für die anhaltenden Online-Probleme im Spiel sein könnten. Wie Gamerant berichtet, wurde die Mod mit der Bezeichnung "Northstar" im Dezember letzten Jahres veröffentlicht und ermöglicht Spielern, ihre eigenen Server in Titanfall 2 einzurichten und zu hosten. Benutzerdefinierte Server sind genau das, was die Hardcore-Community von Titanfall 2 braucht, und könnten der Schlüssel sein, um dem Multiplayer-Shooter neues Leben einzuhauchen. In den Jahren seit der Veröffentlichung wurden immer wieder Schwachstellen in der Serverarchitektur des Shooters von Hackern ausgenutzt. Zwar hat Respawn Entertainment versichert, dass es bei keinem der Serverangriffe zu Verletzungen persönlicher Daten oder Ähnlichem gekommen ist, aber die offiziellen Multiplayer-Server wurden in den letzten Jahren mehrmals unbenutzbar gemacht.Während Server mit dem neuen System der Mod theoretisch immer noch angegriffen werden können, ist der Prozess sowohl etwas schwieriger als auch weniger wahrscheinlich, um weit verbreitete Probleme zu verursachen. Der Community-Account "SaveTitanfall" fasste dies auch noch mal auf Twitter zusammen: "Ich habe ein paar Leute gesehen, die gefragt haben, ob dies 'Angriffe beseitigt'? Und die kurze Antwort lautet: Ja. Wenn ein Angreifer deinen Server zum Absturz bringen will, muss er die IP-Adresse des Servers aufspüren. Private Spiele, die sich nicht auf dem Hauptserver befinden, können nicht aufgespürt und zum Absturz gebracht werden."