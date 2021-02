Yooka-Laylee: Mehrere Spiele des Hüpf-Duos und Publishing Label "Playtonic Friends" geplant

Dass das 2D-Abenteuer Yooka-Laylee Yooka-Laylee and the Impossible Lair ab 13,10€ bei kaufen ) nicht der letzte Serienteil werden sollte, ließ Entwickler Playtonic früh durchblicken. Doch dass sich derzeit sogar mehrere Titel zur Marke in Entwicklung befinden, dürfte selbst Fans überraschen: Das erwähnt Eurogamer.net in einer News über das heute angekündigte Publishing-Label des britischen Entwicklers.Bereits drei Studios sind demnach zu Partnern von "Playtonic Friends" geworden und arbeiteten derzeit an ihren nächsten Projekten: Awe Interactive ( BPM: Bullets Per Minute ), Fabraz ( Slime-san ) und okidokico (OK Golf). Auch bei Playtonic selbst stocke man derzeit die Belegschaft auf, so das Magazin. Details zu den nächsten Yooka-Laylee-Spielen sind noch geheim, aber laut Playtonic sollen sie gleichermaßen Fans zufriedenstellen und sie überraschen. Eurogamer weist in dem Zusammenhang auch auf eine scherzhafte Andeutung auf ein Spiel über Capital Bee im Promotion-Video für "Playtonic Friends" hin.Ein Vorteil des Publishing-Labels für beteiligte Studios ist laut Playtonic-Chef Gavin Price, dass PlayTonic ihnen mit viel Erfahrung helfen könnten (im Gegenteil zu manch großem Publisher), aber selbst im Herzen Entwickler geblieben seien. Geleitet wird es von Producer Andy "Mr Spreadsheet" Wilson sowie dem neuen "Biz Dev Boss" Steph Darrah.Letztes aktuelles Video: 64BitTonic