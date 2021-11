Yooka-Laylee: Direkte Fortsetzung geplant

Vor kurzem hatte das chinesische Konzern Tencent bekanntlich einige Anteile an dem Entwicklerstudio Playtonic erworben. Letzteres hat dadurch künftig einen größeren Handlungsfreiraum und hat große Pläne – unter anderem ein neues Spiel aus der farbenfrohen Welt von Yooka-Laylee ab 14,20€ bei kaufen ) .Das hat der Managing Director Gavin Price vor kurzem in einem Interview mit den Kollegen von Gamesindustry.biz verraten. Demnach gewähre die Finanzspritze von Tencent unter anderem die Möglichkeit, die Größe des Entwicklerstudios zu verdoppeln. Das wiederum mache es möglich, insgesamt drei unabhängig voneinander arbeitende Teams zu beschäftigen, die an verschiedenen Projekten arbeiten. Bei einem davon soll es sich um einen vollwertigen Nachfolger zum Platformer Yokaa-Laylee handeln. Der soll im Gegensatz zum Ableger Yooka-Laylee and the Impossible Lair komplett im 3D-Gewand erscheinen. Genauere Details sind bisher allerdings nicht bekannt.Price nannte übrigens einige Details der Gespräche zwischen Playtonic und Tencent. So sei er vor allem von dem Interesse des chinesischen Konzerns an seinem Studio überrascht gewesen: „Sie mochten das Studio und das, was wir bisher veröffentlicht haben. Sie dachten, dass sie uns dabei helfen können, unsere Ziele zu erreichen. Und von da an ist es einfach weitergelaufen. Jeder wollte es machen, daher haben wir es den Anwälten gegeben und gewartet, bis sie alles abgewickelt hatten.“Der primäre Fokus dieser Zusammenarbeit liege auf der Expansion von Yokaa-Layle zu einer möglichst großen und relevanten Marke. Für deren Fans dürfte die Zukunft entsprechend spannend werden.Letztes aktuelles Video: Playtonic Friends