Twitch: Europäische Nutzer könnten infolge der EU-Urheberrechtsreform geblockt werden - 4Players.de

Twitch-CEO Emmett Shear zeigt sich besorgt über die kürzlich im EU-Parlament verabschiedete Urheberrechtsreform mit ihrem umstrittenen Artikel 13. Möglicherweise könnten europäische Nutzer nicht weiter ihre Spiele streamen, und in manchen Fällen könnten Zuschauer von Streams geblockt werden - so Shear gestern Abend beim "Brainstorm Tech Dinner" in San Francisco, das vom Magazin Fortune ausgerichtet wurde."Meiner Meinung nach wurde der Gesetzestext ziemlich schlecht abgefasst. Es ist völlig unklar, was wir tun müssen", um nicht dagegen zu verstoßen. Bereits im Dezember habe das Unternehmen einen Brief an seine Nutzer verfasst, der dazu aufruft, Parlamentsmitglieder von der Ablehnung des Gesetzes zu überzeugen und eine Petition dagegen zu unterzeichnen. Der Entwurf gefährde den Lebensunterhalt von Stream-Anbietern und die Möglichkeit, ihr Talent mit der Welt teilen zu können.Shear postulierte auf dem Event allerdings auch, dass das Unternehmen daran arbeiten wolle, dass Streams nicht unfair in eigentlich erlaubten Fällen geblockt würden, z.B. wenn rechtlich geschützte Musik im Hintergrund läuft: Twitch werde Lobbyarbeit dafür betreiben, um sicherzustellen, dass das Gesetz "Fair-Use-Fälle" ermöglicht, welche die Leute ermächtige, neue Sachen auszuprobieren und zu experimentieren.Er räumte ein, dass es durchaus Probleme mit Piraterie gebe - in denen allerdings vor allem Individuen Inhalte für ihren Profit stählen. Im Gegesatz dazu stünden Firmen wie Twitch, YouTube oder Reddit, die urheberrechtlich geschütztes Material auf legale Weise nutzten. "Das Gesetz wurde nicht für uns geschrieben", so Shear, der nebenbei betont, dass viele Spiele-Firmen sogar auf Twitch-Marketing angewiesen seien. Electronic Arts etwa vertraute im Februar auf Twitch-Streamer ( wie offenbar auch Ninja ), um das frisch enthüllte Battle-Royale-Spiel Apex Legends schnell zu bewerben und bekannt zu machen.