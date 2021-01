Twitch: Entfernt Emote von Ryan "PogChamp" Gutierrez nach Kommentar zur Kapitol-Stürmung

We want the sentiment and use of Pog to live on – its meaning is much bigger than the person depicted or image itself– and it has a big place in Twitch culture. However, we can't in good conscience continue to enable use of the image.



Grund dafür war laut pcgamer.com ein Tweet von Gutierrez zum Todesfall einer Frau, die im Rahmen der Besetzung des Kapitols von Sicherheitskräften erschossen wurde. Gutierrez bezeichnete sie in seinem Beitrag als Märtyrerin für Trumps MAGA-Agenda. Er fragte, ob es zivilen Ungehorsam aufgrund ihrer "Exekution" geben werde oder ob sie "umsonst gestorben" sei. Twitch deutete das Statement als Aufruf zu weiterer Gewalt, den man nicht unterstützen wolle und postete folgendes auf dem Twitter-Account des Streaming-Dienstes: Twitch habe die Entscheidung getroffen, das PogChamp-Emote zu entfernen, nachdem das Gesicht des Emotes "nach den heutigen Ereignissen im Kapitol weitere Gewalt bestärkt", so das Statement."Wir wollen, dass das Gefühl und der Einsatz von Pog weiterlebt - seine Bedeutung ist viel größer als die dargestellte Person oder das Bild an sich - und hat einen wichtigen Platz in der Twitch-Kultur. Wir können allerdings nicht guten Gewissens weiter die Nutzung des Bildes ermöglichen", so Twitch. Zusammen mit der Community arbeite man daher daran, ein neues Emote für extrem Hype-behaftete Momente im Chat zu entwerfen.