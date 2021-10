Twitch: Umfassender Leak offenbart Source-Code, Streamer-Einnahmen und Pläne für Steam-Konkurrenten "Vapor"

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.



Der Streaming-Service Twitch hat auf seinem Twitter-Auftritt bestätigt, dass Eindringlinge sich Zugriff auf verschiedene Daten des Unternehmens verschafft haben: "Unsere Teams arbeiten mit Hochdruck daran, den Umfang davon zu verstehen. Wir werden der Community ein Update geben, sobald wir zusätzliche Informationen haben. Wir danken für ihre Geduld." PCGamer.com erläutert, dass der Source-Code der Seite, verschiedene unangekündigte Projekte sowie das Einkommen von Streamern und vieles mehr in die Öffentlichkeit gelangt seien. Ob zuvor evtl. erpresserische Forderungen an Twitch gestellt worden seien, sei nicht bekannt. Eine überraschende Erkenntnis aus dem Datenleck sei, dass Amazon-Tochter Twitch an einem Konkurrenten zu Steam arbeite . Dieser trage ironischerweise den Codenamen "Vapour" bzw. "Vapor", was ebenfalls "Dampf" bedeutet (oder auch als humorige Anspielung auf den Begriff "Vaporware" verstanden werden könnte).Das erste von offenbar zwei entwendeten Datenpaketen sei bereits veröffentlicht worden, habe 128 Gigabyte umfasst und z.B. die Einnahmen mancher bekannter Streamer verraten. Der vom Magazin zitierte Dataminer "Sinoc" spekuliert auf Twitter , dass das Projekt "Vapor" die meisten der Twitch-Features in einen Steam-ähnlichen Service (mit Store) integrieren soll. Hinzu käme eine "spielspezifische Unterstützung" für Titel wie Fortnite oder. Beim Unity-Code für ein Spiel namens "Vaporworld" könne es sich um eine Konkurrenz zur sozialen App "VR Chat" handeln, so "Sinoc". Entdeckte Elemente aus der App seien u.a. ein dreidimensionales Chat-Emote von Bob Ross sowie ein Hearthstone- Karte.Bereits 2017 - also drei Jahre nach Amazons Twitch-Übernahme, habe ein Patent eine entsprechende UI zum "Bestellen, Kaufen oder anderweitigem Erwerb einer Demo oder eines vollständigen Spiels" beschrieben - und zwar in Zusammenhang mit dem "Beitritt aus einem Zuschauer-System". Die patentierte Software enthalte zusätzlich eine Zuschauer-UI, die zum "Anschauen gesendeter Streams, dem Beitreten von Live-Spielsitzungen sowie zum Starten neuer Spielsitzungen" geeignet sei.