Twitch: Entscheidung zu Casino-Streams gefallen

Spielautomaten-Kategorie in den Top 10

Streaming-Plattform Twitch gibt über seinen Twitter-Account bekannt, am 18. Oktober seine Richtlinien hinsichtlich Glücksspiels zu aktualisieren. Damit bezieht das Unternehmen Stellung in der aktuellen Debatte.Das Statement kommt in Folge dessen, dass beliebte Content Creator wie Pokimane, HasanAbi und Asmongold Twitch jüngst aufforderten, Spielautomateninhalte auf der Plattform zu verbieten. Während der Hashtag #TwitchStopGambling zu Beginn der Woche auf Twitter trendete, diskutierten die bekannten Streamer sogar darüber, die Plattform über die Weihnachtszeit zu boykottieren, was einen immensen Verlust von Werbeeinnahmen für Twitch bedeuten würde."Wir werden am 18. Oktober ein Richtlinien-Update durchführen, um das Streaming von Glücksspielseiten zu verbieten, die Spielautomaten, Roulette oder Würfelspiele enthalten, die weder in den USA noch in anderen Ländern, die einen ausreichenden Verbraucherschutz bieten, lizenziert sind", heißt es in der Erklärung. Zu diesen Seiten gehören unter anderem Stake, Rollbit, Duelbits und Roobet, die Twitch im Zuge der Einführung der Richtlinie "identifizieren möge". In dem Statement wird explizit darauf hingewiesen, dass Anbieter, die sich auf Sportwetten, Fantasy-Sport und Poker konzentrieren, auch weiterhin erlaubt seien.Bereits in der Vergangenheit wurden nicht nur Twitch, sondern auch Streamer, die Glücksspielinhalte übertragen, immer wieder dafür kritisiert. Erst vor wenigen Tagen kam ans Licht, dass der prominente Streamer Sliker seine Zuschauer und andere Streamer um über 200.000 US-Dollar betrogen hätte, wie unter anderem Kotaku berichtet. Sliker, der dafür bekannt ist, Shooter wie Valorant und Counter Strike: Global Offensive zu spielen, gestand über einen Stream, das Geld aus Zuschauerspenden veruntreut und für die Finanzierung seiner Spielsucht genutzt zu haben. Darüber hinaus erklärt er, dass ihn das Zocken um Skins in CS:GO mit Glücksspiel in Verbindung brachte.Schon seit einiger Zeit versucht Twitch vergebens, Glücksspielinhalte auf seiner Plattform zu bekämpfen. Erst im Jahr 2021 aktualisierte Twitch seine Richtlinien, um die Weiterverbreitung von Einladungslinks oder Empfehlungscodes von Anbietern von Slots, Roulette oder Würfelspielen zu unterbinden. Geändert hat dies allerdings wenig, geschweige denn die Verbreitung von Glücksspiel auf Twitch gestoppt.Wie Bloomberg berichtet , floriert das Glücksspielgeschäft auf Twitch. Dies liegt vor allem daran, dass Anbieter sogar große Streamer wie beispielsweise xQc mit Sponsorenverträgen locken. So kommt es, dass der Streamer regelmäßig Glücksspiel für über 70.000 Zuschauer überträgt und sogar Verträge mit Krypto-Glücksspielseiten abgeschlossen haben soll. Aktuell zählt die Kategorie Spielautomaten auf Twitch mit über 86.000 Live-Zuschauern sogar zu den zehn beliebtesten Rubriken auf der Streaming-Plattform.