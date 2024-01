Twitch: Streamer-Portal verbietet jetzt auch angedeutete Nacktheit

Twitch: Streamer posierten nur mit Zensurbalken

Das Streaming-Portalrudert nach seinen erst letzten Monat gelockerten Richtlinien zurück. Nachdem vorübergehend eine „Künstlerische Nacktheit“ bei Streamern erlaubt war, wurde dies von zahlreichen Usern kreativ ausgenutzt – in einem Rahmen, der dem Plattform-Betreiber nicht genehm war.Nun gelten neue Richtlinien, die in gewisser Weise noch strenger sind und nicht nur künstlerische Nacktheit verbieten,. Damit einher geht gewissermaßen eine Kleiderordnung.Nach der Erlaubnis zurMitte Dezember seien auf Twitch zahlreiche Inhalte entstanden, die „im Rahmen der neuen Richtlinie zulässig“ waren, wie es in einem offiziellen Blogbeitrag von Twitch heißt , allerdings auch einige, die dagegen verstießen. So hatten sich die Content Creator beispielsweise so vor der Kamera positioniert, dass durch den Kamerawinkel oder im Bild befindliche Gegenstände der Eindruck entstand, dass sie nackt (oder zumindest oben ohne) wären. Andere seien nur mit Zensurstreifen von den Genitalien aufgetreten.Dieser Trend – in Twitch-Kreisen auch „Nudity Meta“ – geriet, sodass das Streaming-Unternehmen die Rolle rückwärts unternahm. Als offizieller Grund wird angegeben, dass – auch wenn die Inhalte korrekt mit „Sexuelle Themen“ gekennzeichnet sind – die Miniaturansicht der Videos Nacktheit implizieren würde und Benutzer als störend empfinden könnten. Folglich gelten seit 3. Januar die überarbeiteten Richtlinien.Neben kompletter oder partieller Nacktheit erlaubt Twitch „auch nicht, dass Streamer andeuten oder suggerieren, dass sie ganz oder teilweise nackt sind, einschließlich dem Bedecken von Brüsten oder Genitalien mit Gegenständen oder Zensurbalken“. Sichtbare Umrisse von Genitalien, auch wenn sie bedeckt sind, seien ebenso verboten wieKleidung. Personen, die sich als Frau präsentierten, sollen Brustwarzen wie Unterbrust bedecken. Ein tiefes Dekolleté sei erlaubt, solange klar erkennbar ist, dass die Person Kleidung trägt.Für Personen, die Content erstellen, der in das „Hot Tub Meta“ fällt – also beispielsweise– gelte eine Ausnahmeregelung. So müsste etwa keine Kleidung getragen werden, die „den Bereich von den Hüften bis zur Unterseite des Gesäßes“ abdecken, wie bei herkömmlichen Streams gefordert. Badekleidung müsste aber dennoch die Genitalien bedecken und die Personen dürften sich nicht bloßstellen. Warum die Twitch-Community, könnt ihr hier lesen.