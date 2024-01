Twitch: Amazon entlässt rund 500 Mitarbeiter beim Streaming-Service

Twitch: Entlassungswelle, um Kosten zu sparen

Dieinnerhalb der Videospiel- und Entertainment-Branche gehen 2024 leider weiter. Laut einem aktuellen Bericht entlässtbeim Livestreaming-Serviceerneut mehrere hundert Mitarbeiter.Genauer gesagt soll etwagekündigt werden, was rund 35 Prozent der aktuellen Belegschaft entspricht. Offiziell bestätigt sind die Zahlen bisher nicht, aber eine entsprechende Ankündigung soll noch im Laufe dieser Woche erfolgen. Bei Twitch wäre es das zweite Mal innerhalb eines Jahres, dass zahlreiche Mitarbeiter gehen müssen.Laut dem Nachrichtenportal Bloomberg begründet Amazon den Schritt damit, dass Twitch weiterhin Verluste einfahren würde und schlichtwegsei. Zudem hätten zahlreiche Führungskräfte in der jüngeren Zeit das Unternehmen verlassen., wie das Unternehmen Ende 2023 bekanntgegeben hat.Sollten die Zahlen von Bloomberg stimmen, dann hätte Twitch innerhalb von weniger als zwölf Monatenentlassen. Bereits im März 2023 hat die Amazon-Tochter gut 400 Angestellte vor die Tür gesetzt. Bewahrheitet sich die aktuelle Entlassungswelle, hätte sich der Livestreaming-Service somit innerhalb weniger Monate nahezu halbiert.Generell wird bei Amazon in der jüngeren Vergangenheit oft der Rotstift angesetzt:. Konzernweit hat Amazon zuletzt übrigens um die 27.000 Mitarbeiter vor die Tür gesetzt, wie es in einem Bericht von Fortune heißt.Mit solchen Zahlen sind Amazon und Twitch traurigerweise nicht alleine: Nachdem 2023 laut einer inoffiziellen Tracking-Webseite über 10.000 Menschen innerhalb der Videospielbranche ihren Hut nehmen mussten, beginnt 2024 ähnlich düster. Auch der Engine-Entwickler