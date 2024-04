Totale Sonnenfinsternis 2024: Twitch und die NASA übertragen das einmalige Himmelsschausspiel

Twitch hostet NASA, Epic Games und Microsoft in Kooperation mit der National Esports Associaion Wo? twitch.tv/esportnealive

twitch.tv/esportnealive Wann? Montag, 8. April zwischen 20 und 22 Uhr deutscher Zeit

Am Abend des heutigenist es zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt wieder so weit: Der Mond zieht an der Sonne vorbei und sorgt dafür, dass kein Sonnenstrahl mehr zur Erde gelangt – die. Dank einer Kooperation derkönnt ihr live dabei sein.Dafür benötigt ihr weder eine spezielle und besonders sichere Sonnenfinsternis-Brille, noch müsst ihr extra nach Nordamerika reisen, wo ihr das Naturspektakel aus nächster Nähe bestaunen könnt. Stattdessen sitzt ihroder der Konsole und verfolgt das Event vom Sofa aus über denFür einen kurzen, mehrminütigen Moment wird es inheute Abend zappenduster, wenn die totale Sonnenfinsternis ihren ersten Einzug seitfeiert. Während das letzte Mal noch vergleichsweise nah in der Vergangenheit liegt, müssen sich Hobby-Astronomen ebenso wie Forscher auf die nächste vollständige Verdunkelung des lebenspendenden Planeten eine ganze Weile lang gedulden: Erst im Jahresoll es das nächste Mal der Fall sein.Glücklicherweisedie Sonnenfinsternis live und auf mehreren Kanälen, um „diesen Moment als Teil einer größeren Gemeinschaft“ erleben zu können. Der NASA-Livestream des außerirdischen Spektakels wird dabei parallel von- und-Streamern gezeigt, die eine „auf die Sonnenfinsternis zugeschnittene Version von Fortnite und Minecraft“ spielen, wie es in einer offiziellen Pressemitteilung heißt. Noch zu Beginn des Jahres habe die NASA in Zusammenarbeit mit der National Esports Association ein hauseigenen Game Jam veranstaltet, bei welchem College-Studenten vor der Aufgabe standen,zur Sonnenfinsternis zu erstellen.Auch wer tatsächlich im Norden den Vereinigten Staaten lebt, sollte aufpassen. Derder Finsternis, ebenso wie ihre– also der Zeitraum, in welchem der Mond die Sonne vollständig verdeckt – unterscheidet sich von Ort zu Ort. Der NASA zufolge ist die mexikanische Pazifikküste der erste Ort auf nordamerikanischem Boden, an dem Totalität erreicht wird. Von dort aus wandert die Sonnenfinsternis dann weiter über das Festland entlang der Atlantikküste bis nach Neufundland, Kanada. Derfindet sich auf der offiziellen Webseite Wenn ihr wie erwartet ganz gemütlich online zuschauen wollt, solltet ihr zwischen 14 und 16 Uhr Ortszeit – also– live auf Twitch einschalten, wo euch Szenen aus ganz Nordamerika erwarten. In Fortnite und Minecraft sollen es außerdem ein passendes Angebot mitauf die Sonnenfinsternis geben, darunter einnamens „Look Up!“, bei dem ihr dem Mond entkommen und zur Erde gelangen müsst, ehe die Finsternis eintritt. Wer noch tiefer in den Weltraum vordringen möchte, der findet eine