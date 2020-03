Convoy: Roguelike-Taktik zwischen Mad Max und FTL nimmt Kurs auf PS4, Xbox One und Switch

Convoy Games und die Triangle Studios werden die bereits für PC erschienene Roguelike-Taktik Convoy am 8. April 2020 auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen . Im Microsoft Store sind zum Preis von 14,99 Euro bereits Vorbestellungen möglich. Auf dem PlayStation Blog beschreiben die Macher ihr Spiel wie folgt: "Für alle, die Convoy: A Tactical Roguelike noch nicht kennen: Der Titel lässt sich am besten als teambasiertes taktisches Roguelike-Spiel beschreiben. Mit eurer Crew aus Kampffahrzeugen reist ihr durch ein Ödland und sucht dabei nach Teilen, die ihr für die Reparatur eures abgestürzten Raumschiffs benötigt. Auf eurer Reise empfangt ihr in zufälligen Szenarien Radiosignale von Fremden aus verschiedenen Fraktionen.Basierend auf den Entscheidungen, die ihr als Spieler trefft, können diese Begegnungen zu taktischen Kämpfen, Dialogen oder zufallsbasierten Rollenspielen führen. Welche Entscheidung ihr auch immer trefft, ihr müsst euren Konvoi und seine Fracht vor Plünderern, Kriegern und anderen Gefahren beschützen und eure Ressourcen mit Bedacht einsetzen, um eure Fahrzeuge aufzuwerten und anzupassen.Die Kämpfe finden in Echtzeit statt, und in den temporeichen Verfolgungsjagden entscheiden die Position eurer Fahrzeuge und der richtige Einsatz ihrer Fähigkeiten über euren Erfolg und euer Überleben. In der Welt des Konvois konkurrieren drei Fraktionen um die Kontrolle über den Planeten. Ihre Handlungen können das Gleichgewicht stören und euch zu einem Feind für alle machen. Wenn jede Fraktion an Stärke gewinnt, liegt es an euch, Schritt zu halten. Der Tod ist dauerhaft. Bleib wachsam."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer PS4 Xbox One Switch