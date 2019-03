Nintendo Switch: Nindies Showcase Spring 2019: 18 Indie-Spiele vorgestellt - 4Players.de

Bei der heutigen "Nindies Showcase Spring 2019" hat Nintendo eine Ladung Indie-Spiele für Switch angekündigt. Folgende Titel wurden in der fast 25 Minuten langen Showcase präsentiert. Neben der beinahe überraschenden Ankündigung von Cuphead am Anfang des Videos hob sich Nintendo für das Ende die Vorstellung der Spielszenen aus Stranger Things 3 - The Game und Cadence of Hyrule - Crypt of the Necrodancer auf.Überblick über die "Nindies Showcase Spring 2019":00:16 - Cuphead03:28 - Overland04:28 - My Friend Pedro05:15 - Neo Cab06:54 - The Red Lantern09:08 - Darkwood10:03 - Katana Zero11:41 - RAD14:00 - Creature in the Well15:02 - Bloodroots15:53 - Pine17:51 - Super Crate Box18:06 - Nuclear Throne18:23 - Ultra Bugs19:12 - Swimsanity!20:06 - Blaster Master Zero II22:13 - Stranger Things 3 - The Game23:42 - Nindie Sales24:16 - Cadence of Hyrule - Crypt of the Necrodancer