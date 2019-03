Nintendo Switch: Nintendo will gerüchteweise im Sommer zwei neue Modelle veröffentlichen - 4Players.de

Suppenkeks hat geschrieben: ? Heute 13:14 Nachtrag: Wenn mir Nintendo jetzt noch erklären kann, wie ich meinen Splatoon2 Spielstand auf die neue Revision kriege, ist der Kauf im Sack Wenn mir Nintendo jetzt noch erklären kann, wie ich meinen Splatoon2 Spielstand auf die neue Revision kriege, ist der Kauf im Sack

Da werden sie sich bestimmt eine tolle Idee einfallen lassen.Vielleicht wirst du auf deinem Handy eine App aktivieren müssen, dann brauchst du die kostenpflichtige Cloud, du aktivierst die App, während du im Spiel deinen Save in die Cloud lädst, dann bekommst du einen zwanzigstelligen Code, den du in der App eingibst, damit du in der App den Save von einer Cloud in die andere Cloud laden kannst und auf deiner neuen Konsole gibst du den dreißigstelligen Code und das Captcha der App ein, um deinen Save wieder runterzuladen.Reggie weiß davon bereits und man vermutet, dass das der Grund ist, wieso er in Rente geht. Denn so nen Schwachsinn kann nicht einmal er gutreden.Oder so ähnlich