Nintendo Switch: Firmware 8.0.0 bringt Neuerungen bei Spielstand-Transfer, Sortierfunktion, Icons und Zoom - 4Players.de

Nintendo erweitert mit seinem gestern ausgelieferten Switch-Update auf Firmware 8.0.0 den Spielstand-Transfer: Mit Hilfe des neuen Menüpunktes lassen sich einzelne Spielstände von einem System auf ein anderes transferieren. Auf dem alten System werden sie dabei allerdings gelöscht.

Weitere Neuerungen umfassen eine Sortierfunktion, frische Icons sowie eine Zoom-Funktion, die bei kleinen Texten wie in My Time at Portia hilfreich werden könnten. Hier die kompletten Patch-Notes von Nintendo.com