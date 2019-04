Nintendo Switch: Gerüchte: Günstigere Version mit Handheld-Fokus; Next-Generation-Hardware erst später - 4Players.de

Die japanische Tageszeitung Nikkei berichtet via Gematsu , dass im Herbst 2019 eine günstigere Version von Nintendo Switch in Japan erscheinen soll. Die preiswertere Variante soll hauptsächlich auf den mobilen Einsatzbereich zugeschnitten sein, also den Handheld-Betriebsmodus. Das Gerät soll man aber trotzdem via Docking-Station an den Fernseher anschließen können. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Docking-Station nicht im Lieferumfang dieser Version enthalten sein wird. Über eine günstigere Version von Nintendo Switch wurde schon in der Vergangenheit mehrfach berichtet ( im Januar und im März ).Nach dieser günstigeren Switch-Version soll Nintendo die Entwicklung von Next-Generation-Hardware in Angriff nehmen. In dem Bericht ist von einer kompletten Veränderung der bestehenden Hardware die Rede. Nintendo soll angeblich diverse Optionen in Betracht ziehen, darunter den Wechsel des Betriebssystems und andere Verbesserungen von Bedienbarkeit sowie Videodarstellung. Laut einem Nintendo-Mitarbeiter, der zitiert wird, sei derzeit unklar, wer die Leitung der Konzipierung der nächsten Konsole übernehmen wird.Darüber hinaus wird erwähnt, dass die Sparte "Quality of Life", die von Satoru Iwata ins Leben gerufen wurde, eingestellt wurde. Der Prototyp eines Gerätes zur Verbesserung der Schlafqualität war - vor der Einstellung - fast fertiggestellt. Einige Mitarbeiter hatten versucht, die Entwicklung noch wiederzubeleben, aber die Führungsetage befand, dass es sich nicht um ein "Nintendo-ähnliches Produkt" handeln würde.Letztes aktuelles Video: Nindies Showcase Spring 2019