Nintendo Switch: Gerücht: Zwei neue Switch-Modelle in diesem Jahr; Partnerschaft mit Tencent für China - 4Players.de

Der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet, dass Nintendo zwei weitere Switch-Modelle in diesem Jahr veröffentlichen wird. Basierend auf zwei anonymisierten Quellen soll eine günstigere Version der Konsole voraussichtlich Ende Juni auf den Markt gebracht werden, um den Schwung bei den Verkaufszahlen aufrechtzuerhalten. Auch eine "leicht" überarbeitete Variante der aktuellen Switch-Konsole soll in diesem Jahr veröffentlicht werden. Es ist von einem "bescheidenen Upgrade" die Rede. Eine deutlich leistungsfähigere Version sei nicht in Arbeit, meinten die Quellen. Damit stimmt Bloomberg in bekannte Gerüchte über eine "Switch lite" und eine "Switch Pro" mit ein ( wir berichteten mehrfach ). Nintendo wird in den nächsten Tagen seinen Geschäftsbericht vorlegen und im Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr unter Umständen diese neuen Modelle kurz erwähnen.Darüber hinaus hat Nintendo bestätigt, dass mit Tencent zusammengearbeitet wird, um Nintendo Switch in China veröffentlichen zu können. Eine grundlegende Genehmigung wurde erteilt, sei aber nur ein kleiner Teil des großen Puzzles, schließlich müsse jeder Software-Titel von der State Administration of Press, Publication, Radio, Film und Fernsehen genehmigt werden.Letztes aktuelles Video: Nindies Showcase Spring 2019