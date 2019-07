Nintendo Switch: "Kein Upgrade" in nächster Zeit geplant, aber eine geringfügige Aktualisierung der Hardware - 4Players.de

"Wir glauben, dass sich die beiden Systeme [Switch und Switch Lite] ergänzen und auf dem Markt nebeneinander bestehen werden", sagte Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, in einem Gespräch mit CNET und hob die Switch Lite als "kompakte, leichte und dedizierte Spielkonsole" hervor. Zugleich meinte er, dass die "größere Switch-Konsole" (also die normale Switch) in nächster Zeit "kein Upgrade" bekommen wird. In den vergangenen Wochen und Monaten war stets über eine Switch Mini oder Switch Lite und eine leistungsstärkere Version der Konsole spekuliert worden.Dennoch wird Nintendo die aktuelle Switch-Hardware geringfügig aktualisieren, wie aus einem Eintrag bei der Federal Communications Commission (FCC) via The Verge hervorgeht. Demnach wird die Konsole einen neuen Prozessor (nVidia Tegra) und neuen Flash-Speicher spendiert bekommen - inkl. Anpassungen der Hauptplatine. Da es sich bei dieser Hardware-Revision um eine "Class II Permission Change" bei der FCC handelt, sind allerdings nur kleine Veränderungen und Verbesserungen zu erwarten. Die neuen Komponenten könnten für weniger Slowdowns, schnellere Ladezeiten, längere Akkulaufzeit und weniger Hitzeentwicklung sorgen - oder sich in der Praxis auch überhaupt nicht von dem Original unterscheiden. Takashi Mochizuki vom Wall Street Journal meinte jedenfalls, dass diese Hardware-Revision die von ihm erwähnte "Switch Pro" sei.Doug Bowser deutete auch an, dass es eine Möglichkeit geben werde, die Spielerlebnisse zwischen Switch und Switch Lite transferieren zu können, wenn man beide Geräte im Haushalt haben würde. Nähere Angaben wollte er hierzu noch nicht machen. Außerdem meinte Bowser, dass es derzeit keine Pläne geben würde, Joy-Cons mit einem D-Pad zu veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Titeluebersicht