Nintendo Switch: Joy-Con-Probleme: Nintendo ist sich "aktueller Berichte" bewusst und verweist auf den Support - 4Players.de

In den vergangenen Tagen rückten fehlerhaft funktionierende Joy-Cons wieder stärker in den Vordergrund, und zwar nachdem Nintendo neue Joy-Cons mit anderen Farben angekündigt hatte. Das als "Joy-Con Drift" bekannte Problem gibt es schon seit längerer Zeit und äußert sich dadurch, dass der Controller bzw. der Analog-Stick des linken Joy-Cons eine Bewegung registriert, obwohl dieser gar nicht berührt wurde. Die Ursache für die Probleme der ungewollten Cursor-Bewegungen ist offiziell unklar, obgleich mehrere Do-It-Yourself-Anleitungen zur Reparatur im Netz zu finden sind ( Beispiel ).Während Nintendo zunächst auf die Aktualisierung der Controller-Software verwies und eine Anleitung veröffentlicht hatte, in der es hauptsächlich um die Vermeidung von Interferenzen durch andere Geräte oder Gegenstände ging, gab das Unternehmen gegenüber The Verge und Kotaku nun eine wenig aussagekräftige Stellungnahme ab."Bei Nintendo sind wir sehr stolz darauf, Qualitätsprodukte zu entwickeln - und wir verbessern sie ständig. Uns sind aktuelle Berichte bekannt, dass einige Joy-Con-Controller nicht richtig reagieren. Wir möchten, dass unsere Kunden Spaß mit Nintendo Switch haben und wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, empfehlen wir ihnen immer, http://support.nintendo.com zu besuchen, damit wir helfen können." Auf weitere Nachfrage zur Problemlösung reagierte das Unternehmen nicht.Trotzdem ist auffällig, dass im US-amerikanischen Support-Bereich das Joy-Con-Problem neuerdings als Direktlink bei der Problemlösung aufgeführt wird. Im Kundenportal von Nintendo Deutschland fehlt noch eine entsprechende Hervorhebung. Es wird darüber spekuliert, ob Nintendo nun bei der Joy-Con-Drift-Problematik in die Offensive bei geht, da in den USA bereits eine Sammelklage angestrengt wird. Wie groß die Anzahl der betroffenen Joy-Cons ist, lässt sich nicht abschätzen. Zumal der Austausch der Joy-Cons durch Nintendo laut Kotaku nicht immer den gewünschten Erfolg hatte. Die "Reparatur-Seite" von Nintendo-Deutschland findet ihr hier Letztes aktuelles Video: E3 2019 Titelübersicht