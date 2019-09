Nintendo Switch: Umsetzungen von 80 Days und Heaven's Vault angekündigt - 4Players.de

Das britische Indie-Studio inkle ( Sorcery! -Reihe) hat Switch-Umsetzungen seiner narrativen Abenteuer 80 Days und Heaven's Vault angekündigt. Das bereits 2014 für iOS und Android sowie 2015 für PC veröffentlichte 80 Days soll am 1. Oktober 2019 als Download im eShop erhältlich sein. Die Steampunk-Adaption von Jules Vernes Klassiker "In 80 Tagen um die Welt" war 2014 unser iOS-Spiel des Jahres und Bestes Adventure des Jahres.Im Test urteilte Jörg damals: "80 Days ist ein edel designtes, erzählerisch gehaltvolles und vor allem faszinierend offenes Reise-Abenteuer. Man erlebt bei jeder Tour über den Globus etwas Neues - egal ob eine Anekdote in Istanbul, ein Flirt in der Eisenbahn oder Piraten im Pazifik. Und dabei sieht man jederzeit, welche Route andere Spieler gerade einschlagen. Die erzählerischen Überraschungen, das Rollenspielflair sowie die Planung der nächsten Ziele sorgen für ein spannendes Erlebnis."Das im April für PlayStation 4 und PC veröffentlichte Archäologie-Abenteuer Heaven's Vault soll hingegen erst 2020 als eShop-Download bereitstehen. Im Test schrieb Jörg: "Ja, Heaven's Vault wirkt zunächst wie eine leidlich animierte Graphic Novel. Aber unter der Oberfläche steckt eines der erzählerisch besten Adventure der letzten Jahre - eine faszinierende Mischung aus Outcast und Myst. Auf sehr motivierende Art entziffert man eine alte Sprache und kann über archäologische Funde die Rätsel der eigenen Vergangenheit lösen. Während sich Wort für Wort ein Mosaik aus Erkenntnissen bildet, kann man die verborgenen Winkel der Spielwelt frei in seinem Raumschiff erkunden, Entscheidungen mit Konsequenzen treffen und erlebt mit dem robotischen Begleiter nicht nur hervorragend geschriebene Dialoge, sondern auch einige skurrile bis unheimliche Überraschungen."