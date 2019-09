Nintendo Switch: Teaser-Trailer enthüllt neue Fitness-Hardware - 4Players.de

Mit einem Teaser-Trailer hat Nintendo eine neue Hardware-Erweiterung für Switch vorgestellt, die wahrscheinlich die geistige Nachfolge von Wii Fit und dem Balance Board antreten soll. Bei dem ringförmigen und flexiblen Gerät, das man in Kombination mit den Joy-Con-Controllern und offenbar auch im Zusammenspiel mit am Körper befestigten Controllern verwenden kann, steht basierend auf den gezeigten Szenen die körperliche Betätigung und Fitness im Fokus. Manche Posen erinnern gar an Yoga-Übungen.Konkrete Infos zu der Hardware will Nintendo am 12. September enthüllen. Dann dürfte man auch Details wie den Namen, Preis, das Releasedatum und anvisierte Anwendungsbereiche erfahren.Letztes aktuelles Video: Neue Fitness-Erfahrung Teaser