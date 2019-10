Nintendo Switch: Zehn Millionen Verkäufe in Europa; neun Spiele knacken die Eine-Million-Marke - 4Players.de

Nintendo of Europe meldet, dass sich die Konsolen aus der Switch-Familie (Switch und Switch lite) in Europa mittlerweile über zehn Millionen Mal verkauft haben. Die Zahl der verkauften Konsolen liegt 2019 knapp 30 Prozent über dem Vorjahr und mehr als 40 Prozent über 2017, heißt es."Die Familie der Nintendo Switch-Konsolen bereitet Millionen von Fans in ganz Europa Freude, und dass sie jetzt einen so wichtigen Meilenstein passiert hat, belegt ihre breite Popularität", sagte Stephan Bole, Präsident von Nintendo of Europe. "Die Verkaufszahlen der Hard- und Software von Nintendo Switch steigen jedes Jahr signifikant. Bestehenden Konsolenbesitzern steht ebenso wie Neueinsteigern eine Vielzahl an Spielen zur Auswahl und viele weitere Titel sind bereits unterwegs."Seit der Markteinführung im März 2017 gingen europaweit 36 Millionen von Nintendo veröffentlichte Spiele über die Ladentische - neun Titel jeweils mehr als eine Million Mal. Die Spiele, die sich jeweils über eine Million Mal verkauft haben, sind: Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli!, Super Smash Bros. Ultimate, Splatoon 2, Super Mario Party, New Super Mario Bros. U Deluxe und 1-2-Switch. Die Verkaufszahlen umfassen den physischen Absatz im Einzelhandel und die verkauften Titel im Nintendo eShop.Auch Third-Party-Titel erfreuen sich großer Beliebtheit. Minecraft, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Mario + Rabbids Kingdom Battle und Stardew Valley haben sich europaweit mehr als eine halbe Million Mal verkauft.Nintendo möchte noch in diesem Jahr Luigi's Mansion 3 Pokémon Schwert und Pokémon Schild veröffentlichen.