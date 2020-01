Nintendo Switch: Gerücht: Neues Modell wird Mitte 2020 erscheinen

To further add on this (article requires a subscription):



Digitimes claims the new Switch will come with a magnesium alloy body (instead of plastic).



Another claim is that the device will come with a better CPU.



Note that Digitimes has a mixed track record WRT Nintendo. https://t.co/XLclA70wDI



— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) 6. Januar 2020





I reported in Aug 2019: "Nintendo has ideas for further updates to the Switch lineup after those two models to make the platform’s lifecycle long"



DigiTimes on Jan 6: "Nintendo is reportedly planning to release in mid-2020 a new model of Switch"https://t.co/giypufcW4A



— Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 6. Januar 2020

Nintendo soll "Mitte 2020" ein neues Switch-Modell auf den Markt bringen, dies geht aus einem Bericht der taiwanesischen DigiTimes hervor. Entsprechende Angaben hätten sie aus der "vorgelagerten Lieferkette" in Erfahrung gebracht. Die Serienproduktion soll Ende des ersten Quartals 2020 aufgenommen werden. In dem Bericht, der sich hinter einer Paywall verbirgt, werden ein verbesserter Hauptprozessor und ein Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung anstelle von Kunststoff aufgeführt. Allerdings bleibt zu erwähnen, dass sich in der Vergangenheit nicht alle Gerüchte/Berichte aus der DigiTimes im Nachhinein als korrekt erwiesen haben.Dr. Serkan Toto (Berater bei Kantan Games in Japan), der auch diesen Bericht via Twitter verbreitet hat, hatte zum Jahresbeginn in seine Glaskugel geblickt und eine leistungsstärkere Switch-Version (Switch Pro) prognostiziert. Die Switch Pro soll seiner Erwartung/Schätzung nach 399 Dollar kosten, 4K-Auflösung unterstützen, größere Cartridges/Speicherkarten nutzen können und weitere verbesserte Systemkomponenten umfassen. Er geht davon aus, dass die Konsole zum Weihnachtsgeschäft 2020 zusammen mit einem "Systemseller" von Nintendo erscheinen wird, um Microsoft und Sony Konkurrenz zu machen. Serkan Toto erwartet felsenfest, dass die Switch Pro in diesem Jahr erscheinen wird ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Indie World - Best Selling Games of 2019