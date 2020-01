Nintendo Switch: Modder tauscht Joy-Cons gegen geteilte GameCube-Controller

Ein Modder wollte sich nicht länger mit den Joy-Cons der Switch im mobilen Betrieb abfinden und hat sich daher selbst eine Alternative zusammengebastelt. Wie Gamespot in Anlehnung auf die Video-Veröffentlichung von Shank Mods bei Youtube schreibt, wurde zu diesem Zweck einfach das Innenleben der Joy-Cons genommen und in die geteilte Hülle eines GameCube-Controllers hinein gepflanzt, wobei für manche der benötigten Teile auch ein 3D-Drucker zum Einsatz kam. Die Modifikation erweist sich primär für Spiele als nützlich, die im TV-Betrieb auch mit dem GameCube-Controller gespielt werden können - allen voran Super Smash Bros. Ultimate.Wie der Umbau bzw. Bau der GameCube-Joy-Cons genau vonstatten ging, erklärt Shank in seinem Video - vielleicht nimmt es ja auch Nintendo als Anregung zur Kenntnis.Letztes aktuelles Video: Indie World - Best Selling Games of 2019