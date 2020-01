Nintendo Switch: Patent für Joy-Con-Touchpen entdeckt

Screenshot - Nintendo Switch (Switch) Screenshot - Nintendo Switch (Switch) Screenshot - Nintendo Switch (Switch) Screenshot - Nintendo Switch (Switch)

Nintendo plant offenbar eine Erweiterung für die Joy-Cons seiner Switch-Konsole: einen Touchpen. Zumindest ist Siliconera über ein Patent gestolpert, das Nintendo beim United States Patent and Trademark Office angemeldet hat und grobe Konzeptzeichnungen enthält, wie man sich bei Nintendo die Umsetzung der zusätzlichen Peripherie vorstellt. Demnach würde der Touchpen einfach in die seitliche Schiene geschoben, wo normalerweise die Schultertasten angebracht werden können. Neben einer weiteren Plus-Taste würde der Touchpen aber auch die Schultertasten beinhalten. Die Tasten des Joy-Cons würden dazu dienen, z.B. die Strichstärke des Stifts zu verändern.Selbstverständlich wäre der Einsatz des Touchpens in erster Linie im Mobilbetrieb in Kombination mit dem Touchscreen vorgesehen.Letztes aktuelles Video: Indie World - Best Selling Games of 2019