Nintendo Switch: Nintendo veröffentlicht Verkaufszahlen der zehn erfolgreichsten Spiele

Im Rahmen der Präsentation der aktuellen Geschäftszahlen (siehe News ) hat Nintendo auch eine Liste der zehn erfolgreichsten Spiele für Switch inklusive weltweiter Verkaufszahlen mit Stand vom 31. Dezember 2019 veröffentlicht.Hier die Übersicht, die man auch hier nachlesen kann:1. Mario Kart 8 Deluxe: 22,96 Mio. St.2. Super Smash Bros, Ultimate: 17,68 Mio. St.3. Super Mario Odyssey: 16,59 Mio. St.4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 16,34 Mio. St.5. Pokemon Sword & Shield: 16,06 Mio. St.6. Pokemon: Let's Go, Pikachu! / Pokemon: Let's Go, Eevee!: 11,76 Mio. St.7. Splatoon 2: 9,81 Mio. St.8. Super Mario Party: 9,12 Mio. St.9. New Super Mario Bros. Deluxe: 5,85 Mio. St.10.Luigi's Mansion 3: 5,37 Mio. St.Im Geschäftsbericht wurden außerdem noch weitere erfolgreiche Titel außerhalb der Top-Ten positiv hervorgehoben, darunter Fire Emblem: Three Houses (2.580.000 Verkäufe), Ring Fit Adventure (2.170.000 Verkäufe), Astral Chain (1.030.000 Verkäufe) und Marvel Ultimate Alliance 3 - The Black Order (1.020.000 Verkäufe).Letztes aktuelles Video: Indie World - Best Selling Games of 2019