Nintendo Switch: Kein neues Switch-Modell im Jahr 2020, aber Hardware- und Spiele-Fokus auf Switch und Switch Lite

flo-rida86 hat geschrieben: ? Heute 09:17 was mich aber irretiert bei der letzten news hatte ich ja auch hingewissen ist zwar von golem.de aber bei mehrern seiten heisst es es sind wohl 52.5mio damit müsste sie auch die one überholt haben was mich aber irretiert bei der letzten news hatte ich ja auch hingewissen ist zwar von golem.de aber bei mehrern seiten heisst es es sind wohl 52.5mio damit müsste sie auch die one überholt haben

Wie Raskir schon ganz richtig vermutet ist das eine die Auslieferung an den Handel (shipped), das andere die Auslieferung an den Endkunden (sold). Wenn man die Differenz bildet erhält man die Zahl der Geräte, die momentan in den Vertriebskanälen steckt, also in den Lagern der Großhändler und Einzelhändler.Der Shipped-Wert ist dementsprechend natürlich immer größer als der Sold-Wert. Auf Investorenkonferenzen gibt Nintendo in der Zusammenfassung immer Shipped an, denn das ist der für sie auch am einfachsten und exaktesten zu ermittelnde Wert: Man muss ja nur zusammenrechnen, was die eigenen Lager bzw. die Fabriken bei den Zulieferern in China verlassen hat. Bei Sold ist das sehr viel schwieriger, da nicht jeder Händler auf der Welt tagesaktuell rückmeldet, wieviel er tatsächlich verkauft hat. Daher steht bei einem solchen Wert dann meist auch ?nach Schätzungen von...?. Vermutlich stammt diese Schätzung auch gar nicht komplett von ihnen selbst, sondern basiert letztlich auf Zahlen von Marktforschungsunternehmen wie NPD, GFK, MediaCreate.Man kann daraus jedenfalls ableiten, dass etwa 4,5 Millionen Geräte im Handel sind (bzw. Ende Dezember waren). Das ist ein relativ hoher Wert, allerdings kein ungewöhnlicher: 1.) Wir haben gerade die heißeste Zeit des Jahres hinter uns, vor der die Kanäle natürlich vollgestopft werden. 2.) Das teilt sich jetzt auf zwei Modelle auf, das sollte man nicht vergessen. Normal wären um diese Zeit bei einem Modell vielleicht so 2,5Mio. 3.) Animal Crossing droht, die Händler haben daher kaum Motivation, die Lager leerzuräumen.