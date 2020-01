Nintendo Switch: Mehr Zusatzinhalte als Anreize zum "Weiterspielen"

Neben der Klarstellung, dass in diesem Jahr keine neue und leistungsstärkere Switch-Version erscheinen wird ( wir berichteten ), hat Shuntaro Furukawa (Präsident von Nintendo) bei einer Konferenz mit Investoren klargestellt, dass die eigenen Spiele mit mehr Zusatzinhalten bzw. Download-Erweiterungen nach dem Verkaufsstart versorgt werden sollen ( zum Bericht , Seite 11). Es sollen gezielt Anreize gesetzt werden, damit die Titel weitergespielt werden, heißt es."Wir setzen auch auf Maßnahmen, damit die Nutzer die Spiele nach der Veröffentlichung weiterspielen. Wie vor kurzem angekündigt, planen wir Updates für die Spielinhalte und neue Zusatzinhalte für Pokémon Schwert und Pokémon Schild zu veröffentlichen. Und wie bereits erwähnt, haben wir beschlossen, noch mehr zusätzliche Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate zu erstellen", erklärte Furukawa.Des Weiteren hob er erneut die Zusammenführung der unterschiedlichen Nintendo-Communities, sprich Nutzer von TV-Konsolen und Handheld-Geräten, als treibendes Element für den Erfolg von Nintendo Switch in den Vordergrund.Furukawa erwartet zudem, dass sich das Coronavirus auf die Switch-Produktion in China negativ auswirken wird. Konkreter wurde er jedoch nicht. Last but not least wird Nintendo seine vier Unternehmensstandorte in Tokio zusammenlegen, wodurch die betriebliche Effizienz gesteigert werden soll (via Gematsu ). Das neue Büro in Tokio wird in Kanda-Nishikicho im Bezirk Chiyoda sein. Vorbereitungen für den Umzug werden bereits getroffen.Letztes aktuelles Video: Indie World - Best Selling Games of 2019