Nintendo Switch: Neues Project Zero liegt in die Händen von Nintendo

Ob Switch einen neuen Teil aus der beliebten Horror-Serie Fatal Frame bzw. Project Zero erhalten wird, liegt ganz bei Nintendo. Das hat Keisuke Kikuchi, Produzent bei Koei Tecmo, gegenüber Nintendo Everything betont. Hintergrund ist, dass Nintendo für die Reihe als Publisher fungiert und daher die Entscheidungsgewalt hat, ob ein neues Spiel rund um Project Zero in Angriff genommen wird.Neben eine Fortsetzung stehen in diesem Zusammenhang auch potenzielle Remakes oder Remaster von Fatal Frame 2 oder Teil 4 im Raum. In der Vergangenheit ließ sich die Serie bereits mehrfach auf Nintendo-Konsolen blicken - Switch ging bisher allerdings leer aus.Für Wii erschien Project Zero II: Crimson Butterfly, in Japan ist außerdem noch der von Grasshopper Manufacture entwickelte Ableger Zero: Tsukihami no Kamen erhältlich. Auf Wii U konnte man sich mit Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers gruseln - mehr oder weniger Letztes aktuelles Video: Indie World - Best Selling Games of 2019