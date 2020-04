Nintendo Switch: Produktion soll erhöht werden, um auf die sprunghaft gestiegene Nachfrage zu reagieren

Nintendo will die Switch-Produktion erhöhen, um auf die sprunghaft gestiegene Nachfrage im Zuge der Coronakrise zu reagieren, dies hat Nikkei Asian Review erfahren. Demnach will das in Kyoto ansässige Unternehmen die Produktion um etwa zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern (auf insgesamt ca. 22 Mio.). Im Vorjahr wurden ungefähr 20 Millionen Switch-Exemplare produziert. Nintendo soll die Lieferanten und Produzenten bereits gebeten haben, sich auf eine Steigerung der Produktion im aktuellen Quartal (April bis Juni) vorzubereiten.Die Nintendo-Konsole war und ist stellenweise schlecht oder gar nicht verfügbar, weil es wegen Covid-19-Einschränkungen vermehrt Probleme in der Lieferkette gab ( wir berichteten ). Anfang April mussten die Lieferungen nach Japan ganz eingestellt werden. Erst Ende April bis Mitte Mai soll das Land der aufgehenden Sonne wieder mit Switch-Konsolen versorgt werden (zunächst für Vorbesteller)."Wir hoffen, dass [die Lieferanten] auf die Produktionssteigerung reagieren können, aber für die Beschaffung einiger Teile bleiben die Aussichten unsicher - und wir können nicht genau vorhersagen, wie viele Switche-Geräte geliefert werden können", sagte ein Nintendo-Vertreter gegenüber Nikkei. Die Lieferkette der Konsole umfasst vorwiegend Unternehmen aus China, Malaysia und den Philippinen. Einige Teilelieferanten haben allem Anschein nach Aufträge für April bis Juni erhalten, die mehr als 50 Prozent größer als ursprünglich geplant sind - wobei die Lieferanten nicht nur Nintendo versorgen. "Es gibt Anzeichen dafür, dass die Komponenten-Beschaffung vorangetrieben wird, um mit den Unterbrechungen in den Lieferketten fertig zu werden", sagte eine weitere Quelle aus der Lieferkette.Gaming erlebt aufgrund der Stay-at-Home-Beschränkungen (Coronavirus) einen weltweiten Boom. Laut den Marktforschern von Nielsen ist in den USA die allgemeine "Spielzeit" um 45 Prozent gestiegen, in Frankreich um 38 Prozent.Letztes aktuelles Video: Indie World - Best Selling Games of 2019