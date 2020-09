Nintendo Switch: Fortnite Special Edition für Europa angekündigt

Screenshot - Nintendo Switch (Switch) Screenshot - Nintendo Switch (Switch) Screenshot - Nintendo Switch (Switch)

Am 30. Oktober wird Nintendo die Switch Fortnite Special Edition in Europa veröffentlichen. Das limitierte Bundle enthält eine Switch-Konsole mit Fortnite-Design auf der Rückseite, Joy-Con in Gelb (L) und in Blau (R) und eine Switch-Station im Fortnite-Look. Auf der Konsole ist Fortnite vorinstalliert. Außerdem liegt ein Downloadcode für das Wildcat-Paket bei. Dieses beinhaltet das Wildcat-Outfit mit zwei zusätzlichen Stilen, das Rücken-Accessoire "Schnittige Tasche" mit zwei weiteren Stilen sowie 2000 V-Bucks (spielinterne Währung).Nintendo: "Im Juni 2018 ist Fortnite auf Nintendo Switch gestartet. Seither wurde der kostenlos spielbare Titel europaweit häufiger auf die Konsole heruntergeladen als jedes andere Spiel. Woche für Woche stürzen sich Millionen von Spieler:innen in den Kampf – sei es im TV- oder im Handheld-Modus von Nintendo Switch. Um Fortnite online zu spielen, wird keine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online benötigt."