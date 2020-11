Nintendo Switch: Weiterhin starke Verkaufszahlen in den USA; 23 Monate in Folge die meistverkaufte Konsole

Nintendo feiert weiterhin starke Switch-Verkaufszahlen in den USA ( Businesswire ). Obwohl die Konsole schon über dreieinhalb Jahre auf dem Markt ist, wurden im Oktober 2020 die zweithöchsten Konsolen-Verkäufe in einem Oktober-Monat seit Beginn der Erhebungen der Marktforscher gemeldet. Im Oktober 2020 sind 735.926 Konsolen (Switch + Switch Lite) verkauft worden. Nur die Wii lag im Oktober 2008 mit 807.000 Verkäufen höher. Im Vergleich zum Oktober 2019 legten die Verkäufe um 136 Prozent zu (Schätzung für Oktober 2019: 312.000). Den bisherigen Oktober-Rekord der aktuellen Konsolen-Generation stellte die PS4 im Oktober 2018 mit knapp 342.000 Verkäufen auf.Die Nintendo Switch ( ab 255,00€ bei kaufen ) ist seit 23 aufeinander folgenden Monaten die meistverkaufte Videospielkonsole in den USA - jeweils dauerhaft vor PlayStation 4 und Xbox One. In den Vereinigten Staaten von Amerika sind mittlerweile 22,5 Mio. Switch-Konsolen in Umlauf. Die Angaben stammen von den Marktforschern der NPD Group. Weltweit wurden bis Ende September 2020 über 68,3 Mio. Switch-Konsolen abgesetzt "Nintendo Switch und Nintendo Switch Lite bieten weiterhin einzigartige Spielerlebnisse auf dem Fernseher oder unterwegs und ermöglichen Käufern die Wahl eines Videospielsystems, das zu ihrem Lebensstil passt", sagte der Präsident von Nintendo of America, Doug Bowser. "Ein solch ermutigendes Umsatzwachstum im vierten Oktober der Nintendo Switch zu sehen, beweist, dass das System noch viele weitere Jahre und großartige Spiele vor sich hat".