Nintendo Switch: Konsolen-Bundle mit Monster Hunter Rise angekündigt

Nintendo hat ein Switch-Konsolen-Bundle mit Monster Hunter Rise angekündigt. Das Paket umfasst eine Konsole plus Joy-Cons im Monster-Hunter-Rise-Design (die Docking-Station zeigt z.B. Magnamalo) und einen Download-Code für die Vollversion des Spiels, das Deluxe-Kit-DLC-Paket und "weitere" Bonusinhalte."Das Deluxe-Kit-DLC-Paket beinhaltet das Jäger-Dekorrüstungsset 'Kamurai' sowie die Dekorrüstungsteile 'Shuriken-Halsband' für Palamutes und 'Fisch-Halsband' für Palicos, die tierischen Begleiter. Außerdem enthalten sind ein Set aus vier Gesten­­, das Posen-Set 'Samurai', die Gesichtsbemalung 'Kabuki' und die neue Frisur 'Izuchi-Pferdeschwanz'. Die zusätzlichen Bonusinhalte bestehen aus den Dekorrüstungen 'Golden Retriever' für Palamutes und 'Waldkatze' für Palicos sowie aus einem Novizen-Talisman, der Anfänger:innen den Einstieg ins Spiel erleichtert."Außerdem wird (separat) ein Nintendo Switch Pro Controller im Monster-Hunter-Rise-Design angeboten. Bundle und Controller sollen passend zum Verkaufsstart des Spiels am 26. März 2021 erscheinen.Nintendo: "Noch bis zum 31. Januar ist im Nintendo eShop eine kostenlose Demoversion von Monster Hunter Rise erhältlich. Spieler:innen können sich darin in vier unterschiedlichen Quests beweisen. Sie erlernen neue Techniken mit dem Seilkäfer und den Wyvern-Ritt und machen sich mit den 14 verschiedenen Arten von Waffen vertraut. In zwei der Quests können bis zu vier Spieler:innen gemeinsam auf Monsterjagd gehen. Für das kooperative Multiplayer-Spiel über die lokale Verbindung von Nintendo Switch benötigen alle Teilnehmer:innen eine eigene Konsole und ein Exemplar des Spiels. Die Online-Variante erfordert zudem einen Internetzugang, einen Nintendo-Account und die Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online."