Nintendo Switch: War laut Reggie Fils-Aimé ein "Make-or-Break-Produkt" für das Unternehmen

Reggie Fils-Aimé, der ehemalige Präsident von Nintendo of America, war ein Gast bei den New York Gaming Awards und sprach u.a. über seine Zeit an der Spitze des Unternehmens. Dabei hob er besonders den Übergang von der gefloppten Wii U zur erfolgreichen Switch hervor. Er beschrieb die Hybrid-Konsole als ein "Make-or-Break-Produkt" für Nintendo, also ein entscheidendes Produkt für das Unternehmen, das entweder ein "großer Erfolg" oder ein "kompletter Fehlschlag" wird. Er deutete somit an, dass die Zukunft von Nintendo an der Switch-Konsole hing.Reggie Fils-Aimé sagte via Nintendo Life : "Nintendo hat so viele Innovationen in diesem Bereich gemacht ... Was Nintendo mit der Switch gemacht hat, nach der schlechten Performance der Wii U, das wird meine bleibende Erinnerung sein. (...) Die Leute vergessen, als die Wii U auf den Markt kam, war die Performance über den gesamten Lebenszyklus so schlecht, ich meine, es war die am schlechtesten verkaufte Plattform - ich glaube, Virtual Boy war vielleicht noch ein bisschen schlechter, aber die Wii U hat sich auf dem Markt ziemlich radikal unterdurchschnittlich entwickelt. (...) Und wenn das einzige Geschäftsfeld des Unternehmens Videospiele sind, musste das nächste [Vorhaben] erfolgreich sein und die Switch ist weiterhin diese dynamische Plattform - sie verkauft sich außergewöhnlich gut. Und die Fähigkeit des Unternehmens, mit diesem Konzept zu kommen, es zum Leben zu erwecken, es auf den Markt zu bringen und nicht nur großartige First-Party-Inhalte zu haben, sondern auch großartige Inhalte von Drittanbietern und unabhängigen Entwicklern - das wird etwas sein, auf das ich immer stolz sein werde. (...) Zusammen mit so vielen anderen Dingen, an denen ich beteiligt war, aber die Switch war wirklich ein Make-or-Break-Produkt für die Firma und glücklicherweise war es ein Hit."Die Wii U (Release: 2012) verkaufte sich etwas mehr als 13,5 Millionen Mal. Die im März 2017 veröffentlichte Switch lag (Ende September 2020) bei mehr als 68 Millionen verkauften Exemplaren. Im Jahr 2019 bezeichnete Reggie Fils-Aimé die Wii U als "Fehlschlag auf dem Weg nach vorne", weil sie zur Entwicklung der Nintendo Switch ( ab 255,00€ bei kaufen ) führte.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021