Nintendo Switch: Fast 80 Mio. Konsolen weltweit verkauft; Absatzprognose erneut nach oben korrigiert

Nintendo und ihre konservativen Schätzungen... Q4 nur 2,4 Millionen Switches verkaufen, wenn allein Japan im Januar schon bei ~800k lag? Bei 23% Anteil der weltweiten Verkäufe in Japan? Na die interne Rechnung will ich sehenLiegt jetzt ~12 Millionen Einheiten vor der PS4 in der selben Zeit. Da war Kimishima sogar noch bescheiden als er 2017 sagte die Switch wird sich so wie die Wii verkaufen, das wird bis Ende des Jahres schon erreicht sein.Bestes Fiskaljahr für eine Konsole überhaupt ist sicher. Insgesamt wird es wohl entweder auf Platz 3 oder 4 landen, hinter den starken DS Jahren.