Nintendo Switch: Meistverkaufte Spiele: Mario Kart 8, Animal Crossing, Pokémon und Zelda als Dauerbrenner

Rosu schrieb am 01.02.2021 um 13:38 Uhr

Weiterhin sehr starke Zahlen für Luigis Mansion 3 und Ring Fit Adventure. Leider haben sie weiterhin Probleme genügend Lieferungen für Ring Fit Adventure zur Verfügung zu stellen, sonst wäre es schon über 10 Millionen. Immer noch nicht dauerhaft auf Lager.

Origami King zwar schon das 2. stärkste Paper Mario, jedoch hab ich bessere Beine erwartet. Wird schwer an Super Paper Mario ranzukommen.

MK8D ohne Worte... Das Ding wird von Jahr zu Jahr stärker.

Pokemon so stark wie seit Gold/Silber nicht mehr. Spiegelt sich auch beim Traffic von z.B. Serebii wieder, das laut Inhaber immer noch doppelt so hohen Traffic wie bei den letzten Generationen hat.

Nächstes Quartal werden NSMBUD, Luigis Mansion 3, Ring Fit und 3D Allstars die 10 Millionen knacken...

Nach 4 Jahren also 13 Spiele mit 10+ Millionen, davon 6 mit 20+ Millionen, davon 2 mit 30+ Millionen. Noch dazu 23 weitere zwischen 1 und 10 Millionen.

Von den Zahlen her eindeutig das stärkste First Party Lineup bisher.