Nintendo Switch: Gerücht: 4K-Modell mit OLED-Bildschirm soll im Weihnachtsgeschäft erscheinen

Gerüchte und Hinweise zu einem neuen und technisch verbesserten Switch-Modell geistern schon seit einer Weile durch das Internet. Jetzt will der Wirtschaftsdienst Bloomberg von "vertrauenswürdigen Quellen" neue Details zu dem Gerät und Nintendos Plänen erfahren haben.Demnach soll das Premium-Modell der Konsole noch in diesem Jahr enthüllt werden, zum kommenden Weihnachtsgeschäft verfügbar sein und mit einem OLED-Display ausgestattet werden, das mit sieben Zoll etwas größer ausfallen soll als bei der aktuellen Switch. Dort besitzt der Bildschirm eine Größe von 6,2 Zoll, beim Lite-Modell sogar nur 5,5 Zoll. Für die Produktion des OLED-Bildschirms soll Samsung verantwortlich zeichnen. Schon Anfang des Jahres ist ein Dataminder auf Hinweise gestoßen , wonach Nintendo bei einer neuen Switch auf OLED-Technik setzen dürfte."Ein OLED-Bildschirm wird weniger Energie verbrauchen, einen höheren Kontrast bieten und im Vergleich zum aktuellen Flüssigkristall-Display (LCD) der Switch möglicherweise auch eine schnellere Reaktionszeit", wird Yoshio Tamura vom Display-Beratungsunternehmen DSCC zitiert.Während man im Handheld-Betrieb die Auflösung von 720p beibehalten will, soll das neue Switch-Modell beim Anschluss an einen Fernseher eine (native) Auflösung von bis zu 4K ermöglichen. Laut Bloomberg könnte dieser Umstand die Entwickler nicht unbedingt glücklich stimmen, die sich teilweise bereits jetzt über die verschiedenen Auflösungen zwischen Handheld- und TV-Betrieb beklagen.Offiziell hat Nintendo die Entwicklung eines neuen Switch-Modells nicht bestätigt und zuletzt sogar betont , dass in nächster Zeit keine Ankündigung zu diesem Thema erfolgen wird.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021