Nintendo Switch: Gerücht: Neues 4K-Modell setzt auf Nvidia-Technologie und DLSS

A lot of analysts say they expect new Switch will be somewhere between $399.99 and $349.99; Even with the $399.99 tag, "Nintendo can drive strong demand," our in-house analyst @theKantoarbot says. https://t.co/1lleqAFQBh



— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) March 23, 2021

Auch das neue und leistungsstärkere Switch-Modell, das Ende des Jahres veröffentlicht werden soll ( wir berichteten ), wird wieder auf einen System-on-a-Chip (SoC) von Nvidia setzen, dies berichtet Bloomberg basierend auf mehreren Quellen, die mit der Sache vertraut sein sollen - inkl. Spiele-Entwickler. In der aktuellen Switch verrichtet bekanntlich ein Nvidia Tegra X1 seinen Dienst. Weder Nintendo noch Nvidia wollten den Bericht kommentieren, weswegen die nachfolgenden Informationen als Gerücht zu betrachten sind, wobei Takashi Mochizuki von Bloomberg eigentlich zu den verlässlicheren Quellen zählt.Demnach wird die verbesserte Switch-Konsole eine leistungsstärkere CPU und mehr Arbeitsspeicher spendiert bekommen. Außerdem wird die Konsole DLSS (Deep Learning Super Sampling) von Nvidia unterstützen, um die 4K-Auflösung im Docked-Modus zu erreichen, so mehrere Quellen. DLSS ist ein KI-gestütztes Upscaling-Verfahren, um z.B. in 1080p oder 1440p berechnete Grafiken auf 4K hochzuskalieren, verbunden mit einem deutlichen Anstieg der Bildwiederholrate und ohne große Auswirkungen auf die Bildqualität - eine ausführlichere Beschreibung von DLSS findet ihr hier . Die Spiele müssten aber erst auf die Nutzung angepasst werden, weswegen ältere Spiele nicht gleich von DLSS profitieren würden, heißt es. Die Tensor-Cores, die in RTX-Grafikkarten in der GPU für DLSS zuständig sind, wurden in dem Bericht nicht erwähnt.In dem Bericht wird hervorgehoben, dass die Nutzung von DLSS ein "untypisch fortschrittlicher" Schritt für Nintendo wäre, weil das Unternehmen dazu tendieren würde, sich für eine ausgereiftere und kostengünstigere Technologie zu entscheiden. Die allgemeine Leistungsfähigkeit der neuen Switch-Konsole soll dennoch hinter der "rohen Performance" von PlayStation 5 und Xbox Series X zurückbleiben.Es wird davon ausgegangen, dass die neue Switch teurer als die aktuelle Version sein wird. Matthew Kanterman von Bloomberg Intelligence rechnet mit einer Erhöhung um bis zu 100 Dollar: "Der Preis von 349,99 Dollar wird das Preis-Leistungs-Verhältnis des Geräts erhöhen, aber ich denke, dass Nintendo auch bei einem Preis von 399,99 Dollar eine starke Nachfrage erzeugen kann", sagte er. In den USA wird die aktuelle Switch für 299 Dollar verkauft.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021