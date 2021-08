Nintendo Switch: Über 89 Mio. Konsolen weltweit verkauft; New Pokémon Snap durchbricht 2 Mio. Einheiten

"Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 6,68 million

New Pokemon Snap – 2,07 million (New)

Mario Golf: Super Rush – 1,34 million (New)

Miitopia – 1,04 million (New)"

Nintendo hat bis zum 30. Juni 2021 weltweit 89,04 Mio. Switch-Konsolen verkauft: Das verkündete das Unternehmen in seiner Veröffentlichung von Quartalszahlen via Gematsu.com ). In den drei Monaten bis zum 30. Juni sind demnach 4,45 Mio. Einheiten der Konsole sowie 45,28 Mio. Software-Einheiten erworben worden. Hier ein Blick auf die bestverkauften Titel für die Switch insgesamt:Die zehn bestverkauften First-Party-Titel für Switch (jeweils mit Stückzahlen):"Mario Kart 8 Deluxe – 37,08 Mio.Animal Crossing: New Horizons – 33,89 Mio.Super Smash Bros. Ultimate – 24,77 Mio.The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 23,20 Mio.Pokemon Sword / Pokemon Shield – 21,85 Mio.Super Mario Odyssey – 21,40 Mio.Super Mario Party – 15,72 Mio.Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 13,57 Mio.Splatoon 2 – 12,45 Mio.Ring Fit Adventure – 11,26 Mio."Weitere Software-Verkäufe (jeweils mit Stückzahlen):Insgesamt beläuft sich die Zahl verkaufter Switch-Spiele mittlerweile auf 632,4 Mio. Stück.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021