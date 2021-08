Nintendo Switch: Über 89 Mio. Konsolen weltweit verkauft; Pokémon Snap durchbricht Grenze von 2 Mio. Einheiten

"Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 6,68 million

New Pokemon Snap – 2,07 million (New)

Mario Golf: Super Rush – 1,34 million (New)

Miitopia – 1,04 million (New)"

Nintendo hat bis zum 30. Juni 2021 weltweit 89,04 Mio. Switch-Konsolen verkauft: Das verkündete das Unternehmen in seiner Gewinnmitteilung via Gematsu.com ). In den drei Monaten bis zum 30. Juni sind demnach 4,45 Mio. Einheiten der Konsole sowie 45,28 Mio. Software-Einheiten erworben worden. Hier ein Blick auf die bestverkauften Titel für die Switch insgesamt:Die zehn bestverkauften First-Party-Titel für Switch (jeweils mit Stückzahlen):"Mario Kart 8 Deluxe – 37,08 Mio.Animal Crossing: New Horizons – 33,89 Mio.Super Smash Bros. Ultimate – 24,77 Mio.The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 23,20 Mio.Pokemon Sword / Pokemon Shield – 21,85 Mio.Super Mario Odyssey – 21,40 Mio.Super Mario Party – 15,72 Mio.Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 13,57 Mio.Splatoon 2 – 12,45 Mio.Ring Fit Adventure – 11,26 Mio."Weitere Software-Verkäufe (jeweils mit Stückzahlen):Insgesamt beläuft sich die Zahl verkaufter Switch-Spiele mittlerweile auf 632,4 Mio. Stück.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021